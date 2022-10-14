Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde cesedi bulunan Selcan, limanda tek başına dolaşmış (2) - Son Dakika
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Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde cesedi bulunan Selcan, limanda tek başına dolaşmış (2)

14.10.2022 15:08
Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde cesedi bulunan Selcan, limanda tek başına dolaşmış (2)

Isparta gündem haberi: TOPRAĞA VERİLDİIsparta'da, Eğirdir Gölü'nde cansız bedeni bulunan Selcan Kukulu için ilçeye bağlı Akdoğan köyünde cenaze namazı kılındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'da, Eğirdir Gölü'nde cansız bedeni bulunan Selcan Kukulu için ilçeye bağlı Akdoğan köyünde cenaze namazı kılındı. Köy camisindeki cenazede baba Ayhan Kukulu ve anne Güldane Kukulu, uzun süre gözyaşı döktü. Güldane Kukulu, "Yavrum, kuzum; nereye gidiyorsun?" diyerek ağladı. Selcan Kukulu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


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EĞİRDİR GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN SELCAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ EĞİRDİR GÖLÜ'NDE CESEDİ BULUNAN SELCAN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ EĞİRDİR GÖLÜ'NDE BULUNAN CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ EĞİRDİR GÖLÜ'NDE BULUNAN CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Kaynak: DHA

Eğirdir, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde cesedi bulunan Selcan, limanda tek başına dolaşmış (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde cesedi bulunan Selcan, limanda tek başına dolaşmış (2) - Son Dakika
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