Isparta haber | Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Isparta haber | Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu

13.10.2022 17:34
Isparta haber | Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Isparta gündem haberine göre Isparta'da Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Eğirdir Gölü Liman mevkisi sahilinin 300 metre açıklarında bir kadının su üzerinde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bota alınan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Eğirdir Kemik Eklem, Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta haber | Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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