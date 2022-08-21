Isparta haber... EĞİRDİR TRİATLONU'NUN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU - Son Dakika
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Isparta haber... EĞİRDİR TRİATLONU'NUN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

21.08.2022 18:17

Gelen Isparta haberlerine göre ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Oral B Eğirdir Triatlonu şampiyonları belli oldu.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Oral B Eğirdir Triatlonu şampiyonları belli oldu.

Türkiye'nin en köklü triatlon yarışlarından biri olarak dikkati çeken Eğirdir Triatlonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Eğirdir Belediyesi'nin iş birliği ile yapıldı. Yüzme etabı Eğirdir Gölü'nde gerçekleşen organizasyonda M3, yıldız, genç, elit, paratriatlon, yaş grupları ve karışık bayrak kategorilerinde toplam 450 sporcu yarışırken, kadınlar ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu.

Son gün gerçekleşen yarışların startını Isparta Valisi Aydın Baruş, Eğirdir Gölü üzerinden elektrikli tekneden verdi. Yıldız erkeklerde Arda Aracı ve yıldız kadınlarda Irmak Şereflioğlu'nun şampiyon olduğu yarışlarda genç erkekler şampiyonu Emir Aracı olurken genç kadınlarda Selinay Tuğçe Kır bitiş çizgisine ilk varan sporcu olma başarısı gösterdi. Elit erkeklerde Kıvanç Şahinkaya ve elit kadınlarda Birsu Ulkat günün diğer şampiyonları olurken yaş grubu erkeklerde şampiyonluğu Bahadır Tama ve yaş grubu kadınlarda Ece Calp kazandı.

Yarış, mini triatlon, süper sprint triatlon, sprint triatlon ve standart mesafelerinde yapıldı. Kendisi de ilk gün yapılan yaş gruplarında yarışan, aktif bir triatlet olan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, 'Eğirdir, ülkemizin en eski triatlon şehirlerinden biri. Bu yıl 19'uncu kez düzenleniyor. Tüm yerel kurum ve kuruluşların misafirperverliğinde, keyifli ve mücadelesi yüksek bir organizasyon oldu dedi.

Triatlon camiasının bir sonraki buluşma adresi, 11 Eylül tarihinde yapılacak olan İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu olacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Isparta haber... EĞİRDİR TRİATLONU'NUN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU - Son Dakika
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