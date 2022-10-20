Isparta haber... Isparta'da 107 öğrenci servisi şoförüne mesleki yeterlilik belgesi verildi

Isparta'da öğrenci servisi kullanan 107 şoför, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul servis araçlarını kullanan şoförler için getirilen mesleki yeterlilik belgesi için Ser-Tur'a bağlı şoförler yazlı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı sınavdan geçti.

Sınav sonunda başarılı olan şoförlere, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural tarafından belgeleri verildi.

Yönetmelik kapsamında servis şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini kaydeden Ahmet Tural, "Yönetmeliğe göre, bu belgeye sahip olmayan servis şoförleri öğrenci taşımacılığı yapamayacak. Yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamalı olarak, yapılan her iki sınavda 107 servis şoförümüz bu belgeyi almaya hak kazandı. Bugünde bu belgeleri onlara takdim ediyoruz. En yüksek donanımlı bir araca sahip olsanız da o aracı kullanan insan. Bu belge ile şoförlerimiz mesleğini rahatlıkla icra edebilecekler." dedi.