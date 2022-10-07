Sanık Tolga L, mahkemedeki savunmasında, olayın kazara gerçekleştiğini ve bu olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta haber! Isparta'da av sırasında arkadaşını vuran zanlının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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