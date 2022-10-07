Isparta haber! Isparta'da av sırasında arkadaşını vuran zanlının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta haber! Isparta'da av sırasında arkadaşını vuran zanlının yargılanmasına başlandı

07.10.2022 19:23
Isparta haber! Isparta'da av sırasında arkadaşını vuran zanlının yargılanmasına başlandı

Isparta yerel gündem haberine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde av sırasında arkadaşını vuran zanlının yargılanmasına başlandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde av sırasında arkadaşını vuran zanlının yargılanmasına başlandı.

Yalvaç Adliyesi'nde çocuk mahkemesi sıfatıyla Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Tolga L. (17), taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık Tolga L, mahkemedeki savunmasında, olayın kazara gerçekleştiğini ve bu olayın yaşanmasından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından Tolga L'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 15 Aralık'a erteledi.

Olay

19 Temmuz'da Enes Kabasakal (16) ile arkadaşı Tolga L, Aşağıtırtar köyünde domuz avına çıkmış. Tolga L'nin domuz zannederek ateş etmesi sonucu arkadaşı Kabasakal olay yerinde hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor 4,5 asırlık çeşmeden ballı şerbet ikramı sürdürülüyor Domuz avında kazayla arkadaşının ölümüne sebep genç adli kontrolle serbest Domuz avında kazayla arkadaşının ölümüne sebep genç adli kontrolle serbest
Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta haber! Isparta'da av sırasında arkadaşını vuran zanlının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 01:58:10. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta haber! Isparta'da av sırasında arkadaşını vuran zanlının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement