Kaza, Gönen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Naltı (38) idaresindeki 32 PF 841 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.D. (31), H.Y. (31) ve K.Y. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hasan Naltı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Isparta haber... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.