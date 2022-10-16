Isparta haber... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Isparta haber... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

16.10.2022 22:32
Isparta haber... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Isparta bölgesinden gelen habere göre Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gönen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Naltı (38) idaresindeki 32 PF 841 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.D. (31), H.Y. (31) ve K.Y. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hasan Naltı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ISPARTA

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Son dakika haberi! Isparta'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haberi! Isparta'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Çırak olarak girdiği dükkanın sahibi olan berber, ustasına hürmette kusur etmiyor Çırak olarak girdiği dükkanın sahibi olan berber, ustasına hürmette kusur etmiyor
Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta haber... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta haber... Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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