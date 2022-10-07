Isparta haber: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Isparta haber: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli yakalandı

07.10.2022 09:14
Isparta haber: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli yakalandı

Isparta haberlerine göre Isparta'da emniyet ekiplerinin son bir ay içerisinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'da emniyet ekiplerinin son bir ay içerisinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 84 operasyon düzenlendi ve bu operasyonlarda 142 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Yakalanan şüphelilerden 961,12 gram uyarıcı nitelikli madde, 349,31 gram halisinojen nitelikli madde, 70 adet sentetik ecza nitelikli hap, 58, 45 gram uyuşturucu nitelikli madde ve çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta haber: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta haber: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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