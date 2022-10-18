Çalınan mazgallar, yenilendikten sonra tekrar çalındı

Sökülen mazgalların bulunduğu yerden detaylar

Belediye işçilerinin mazgalları tekrar yerleştirmesi

Mazgalların bulunduğu sokaktan detay

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya ile röportaj, Isparta'da yağmur suyu mazgalları çalındı

ISPARTA(AA) Isparta'da, cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgaraları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Isparta'da son 3 aydır döküm demirden imal edilen yağmur suyu ızgaralarının hırsızlık olaylarında artış yaşanmaya başladı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler özellikle gece saatlerinde şehrin farklı noktalarındaki yağmur suyu ızgaralarını yerinden sökerek götürüyor.

Izgaranın yerinden sökülmesiyle birlikte araçlar, yayalar ve sokak hayvanları için tehlikeli durumlar oluşuyor. Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nce bugün çalınan ızgaraların yerine yenisi monte edildi. Çalınan ızgaralarla ilgili de Isparta Belediyesince gerekli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.

Hırsızlık olaylarının arttığı yerlerin başında Hızırbey Mahallesi 1598 Sokak ve Işıkkent Mahallesi 5601 Sokak geliyor. Bu iki sokaktaki yağmur suyu ızgaraları ekipler tarafından yenilenmesine rağmen tekrar çalındı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri çalınan ızgaraların yerine yenilerini monte etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, son aylarda yağmur suyu ızgaralarının hırsızlık olaylarında ciddi artışlar yaşandığını belirtti. Yağmur suyu ızgaralarının özellikle gece saatlerinde çalındığına dikkat çeken Kaya, bu durumun bazı olumsuzluklara neden olduğunu söyledi. Kaya, "Bunlar gece çalınınca kazaya ve sokak hayvanlarının canına neden olabilmektedir. Sabah bir evladımızın okula giderken maalesef mazgalın içerisine düşme tehlikesi de bulunmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Böyle bir olumsuzluk gördükleri zaman en yakın emniyet güçlerine veya zabıta müdürlüğümüze bilgi verebilirler" şeklinde konuştu.

Şehir merkezinde binlerce yağmur suyu ızgarası bulunduğuna değinen Serkan Kaya, "Bunların başında beklememiz mümkün değil. Çalındıktan sonra ihbar aldığımızda arkadaşlarımız gelip hemen yenisini takıyorlar. Bu tür olumsuzluklarda vatandaşlarımız belediyemizi de arasınlar, hemen gelip müdahale edelim ki olumsuz durumlarla karşılaşmayalım" dedi.