Isparta haberi... Isparta'da cep telefonu gasp eden 4 zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika
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Isparta haberi... Isparta'da cep telefonu gasp eden 4 zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı

20.10.2022 11:42
Isparta haberi... Isparta'da cep telefonu gasp eden 4 zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı

Isparta yerel 3. sayfa haberine göre Isparta'da bıçak zoruyla bir şahsın cep telefonunu gasp ettikten sonra kaçan zanlılar Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Isparta'da bıçak zoruyla bir şahsın cep telefonunu gasp ettikten sonra kaçan zanlılar Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Olay, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bir şahıstan bıçak ile zorla telefonunu alarak ticari taksi ile kaçtı. Şahısların Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine geldikleri yönünde bilgi alan polis ekipleri harekete geçti. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelilerin adreslerini tespit ederek operasyon yaptı. Operasyonda 4 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında K.K.K., Ç.K., C.K. ve F.Ü., isimli dört şahıs gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Karahisar, Hisarcık, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta haberi... Isparta'da cep telefonu gasp eden 4 zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta haberi... Isparta'da cep telefonu gasp eden 4 zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika
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