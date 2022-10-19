İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, sezonun yakından takip edileceğini, hünnap meyvesinin üretim alanı ve veriminin artırılması için bilgilendirme ve saha çalışmalarının süreceğini kaydetti.

İlçede önemli bir alternatif ürün haline gelen hünnap, yetiştiriciler tarafında kısa sürede benimsenerek üretimi arttı. Üretimi 40 dekarlık alanda gerçekleşen hünnabın kilogram fiyatı bu sene 25 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta haberi: Isparta'da Hünnap hasadı devam ediyor - Son Dakika

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