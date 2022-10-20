Isparta haberi: Isparta'da millet bahçesinin inşaatı devam ediyor

Isparta'da yapımı süren millet bahçesinin en kısa sürede tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, millet bahçesinin kent için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Millet bahçesinin 86 bin metrekare alana inşa edildiğini belirten Başdeğirmen, "Alan içerisinde bulunan tarihi yapıların da restorasyonu devam ediyor. Buranın eski hali çok iyi değildi. Kötü niyetli kişilerin kullandığı alan olmuştu, bu yüzden insanlar bu tarafa gelemiyordu. Ağaçları ve tarihi yapılarıyla bizi etkileyen bir bölgeydi." diye konuştu.

Millet bahçesinde çocuklar, gençler ve engelliler için etkinlik alanları oluşturulacağını anlatan Başdeğirmen, "Burada bir konsept oluşturuyoruz. Burayı çok daha aktif hale getireceğiz. Vatandaşlarımız buraya gelip zaman geçirecekler. Bundan bizler de çok memnunuz. İnşallah en kısa zamanda faaliyete geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu güzelliği hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.