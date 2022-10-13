Isparta haberi! Isparta'da tırın çarptığı makam aracındaki koruma memuru yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta haberi! Isparta'da tırın çarptığı makam aracındaki koruma memuru yaralandı

13.10.2022 15:52
Isparta haberi! Isparta'da tırın çarptığı makam aracındaki koruma memuru yaralandı

Isparta haberleri: Isparta'nın Eğirdir ilçesinde freni boşalan tırın dorsesinde yüklü odunlar, Uluborlu Kaymakamı Ali Kantilav'ın makam aracının üzerine devrildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde freni boşalan tırın dorsesinde yüklü odunlar, Uluborlu Kaymakamı Ali Kantilav'ın makam aracının üzerine devrildi. Kazada makam aracı kullanılamaz hale gelirken, aracı kullanan Kaymakam Kantilav'ın koruma polisi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Ağılköy'de meydana geldi. Sefa O. yönetimindeki 32 E 2057 plakalı odun yüklü tırın Ağılköy virajına geldiği sırada freni boşaldı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan tır, önünde seyir halinde olan Uluborlu Kaymakamı Ali Kantilav'a ait 32 AA 108 plakalı makam aracına çarptı. Tırın dorsesinde yüklü odunlar, makam aracının üzerine devrildi. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada, aracı kullanan koruma polisi Adem Kaban yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı koruma polisi, ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Kaban'ın sağlık durumunun iyi olduğu, akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. - ISPARTA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Kamyonetle çarpışarak hayatını kaybeden motosikletin sürücüsü Veli Metehan Çakır'ın cenazesi Son dakika haberleri... Kamyonetle çarpışarak hayatını kaybeden motosikletin sürücüsü Veli Metehan Çakır'ın cenazesi Isparta haber | Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu Isparta haber | Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu Hayvan hastanesi yapılıyor Hayvan hastanesi yapılıyor
Kaynak: İHA

Uluborlu, Eğirdir, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta haberi! Isparta'da tırın çarptığı makam aracındaki koruma memuru yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:32 Lübnan ile İsrail deniz sınırı konusunda anlaşma sağladı
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
19:32 CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
19:21 İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 22:12:05. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta haberi! Isparta'da tırın çarptığı makam aracındaki koruma memuru yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement