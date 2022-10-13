Olay, Eğirdirli bir balıkçının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine gelen Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve balıkçılar tarafından gölden çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Isparta, Eğirdir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Isparta haberleri... Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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