Isparta haberleri... Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Isparta haberleri... Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu

13.10.2022 15:37
Isparta haberleri... Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu

Isparta habere göre Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu.

Olay, Eğirdirli bir balıkçının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine gelen Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve balıkçılar tarafından gölden çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının 20-25 yaşında olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Isparta, Eğirdir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta haberleri... Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta haberleri... Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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