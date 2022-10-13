EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KADIN CESEDİ BULUNDU

13.10.2022 15:50

ISPARTA Eğirdir Gölü'nde, 20'li yaşlarda kadın cesedi bulundu.

ISPARTA Eğirdir Gölü'nde, 20'li yaşlarda kadın cesedi bulundu. Tekneyle kıyıya getirilen cansız bedenin otopsisi ve kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Eğirdir'de balıkçılık yapan Güven Taşan, saat 14.00 sıralarında, balık ağlarını topladığı sırada Eğirdir Gölü limanı açıklarında su yüzeyinde kadın cesedi olduğunu fark edip, durumu polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneyle bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının cansız bedenini sudan çıkardı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız beden, balıkçıların da yardımıyla Eğirdir Limanı'na getirildi. Ambulansla morga götürülen cansız beden, otopsi ve kimlik tespiti için Isparta'ya gönderildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Balıkçı Güven Taşan, olayı anlatarak, "Eğirdir Gölü'nde balıkçılık yapıyorum. Limana dönerken limanın hemen 200 metre üstünde yüz üstü bir cisim gördüm, tam ceset olduğunu fark etmedim. Yanına yanaştığımda bir kadın olduğunu fark ettim. O sırada 155'i aradım. Başında bekledim polisler gelene kadar" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Isparta, Eğirdir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

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