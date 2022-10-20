Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü

20.10.2022 16:36

Edinilen Isparta haberine göre Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde su seviyesin son iki haftada 8 santimetre daha düştüğü tespit edildi.

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde su seviyesin son iki haftada 8 santimetre daha düştüğü tespit edildi.

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, doğal güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçi çeken ve son yıllarda yaşanan kuraklık problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nde, su seviyesindeki düşüş sürdü.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince iki hafta önce 914, 90 metre olarak ölçülen su seviyesi, dün yapılan ölçümlerde ise 914, 82 metre olarak tespit edildi. Bu düşüş geçen yıllara göre göl kıyısında 16 santimetre çekilmelere neden oldu.

Birliğin Müdürü Süleyman Can, AA muhabirine, göldeki seviyesindeki düşüşlerin ana nedenin küresel ısınmaya bağlı olduğunu söyledi.

Can, aralık ayına kadar göl seviyesinin 914,60 metre civarında seyredeceğini ön gördüklerini belirterek, "2022 sonu ve 2023 ortalarına kadar geçen yıl meydana gelen yağışlardan daha fazla yağış gerçekleşmezse Eğirdir Gölü'müz ve gölden yararlananlar için çok büyük sıkıntılar oluşabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Isparta gündem haberleri | Eğirdir'deki balık müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacak Isparta gündem haberleri | Eğirdir'deki balık müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacak Okuldaki turşu etkinliğinde yanan küçük çocuğun tedavisi sürüyor Okuldaki turşu etkinliğinde yanan küçük çocuğun tedavisi sürüyor

Eğirdir, Isparta, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 22:56:45. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement