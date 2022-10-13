Isparta haberleri | Gönen'de makilik alanda yangın - Son Dakika
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Isparta haberleri | Gönen'de makilik alanda yangın

13.10.2022 09:28
Isparta haberleri | Gönen'de makilik alanda yangın

Edinilen Isparta gelişmesine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde Bostancı kırsal mahallesi civarında iddialara göre tarlada anız yakılması nedeni ile yangın çıktı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Bostancı kırsal mahallesi civarında iddialara göre tarlada anız yakılması nedeni ile yangın çıktı. İtafiye ekipleri yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, tarladaki anız yakılması sebebi ile çıkan yangın rüzgarında etkisi ile kısa sürede makilik alanda ki kuru otların yanmasına sebep oldu. Geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Bandırma Organize Sanayi bölgesine doğru yanının ilerlerken çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de gelmesi ile kontrol altına alındı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta haberleri | Gönen'de makilik alanda yangın - Son Dakika

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