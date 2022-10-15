Isparta haberleri! Isparta'da kamyonet devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Isparta haberleri! Isparta'da kamyonet devrildi: 4 yaralı

15.10.2022 23:28
Isparta haberleri! Isparta'da kamyonet devrildi: 4 yaralı

Isparta 3. sayfa haberine göre Isparta'da kamyonetin refüje çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Isparta'da kamyonetin refüje çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çünür Mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay D. idaresindeki 35 M 6655 plakalı kamyonet refüje çarpıp devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Olcay D. ile birlikte yolcular Fatma D., Efehan D. ve Özgül Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta haberleri! Isparta'da kamyonet devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta haberleri! Isparta'da kamyonet devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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