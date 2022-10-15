Kaza, akşam saatlerinde Çünür Mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay D. idaresindeki 35 M 6655 plakalı kamyonet refüje çarpıp devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Olcay D. ile birlikte yolcular Fatma D., Efehan D. ve Özgül Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Isparta haberleri! Isparta'da kamyonet devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.