Isparta hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Isparta hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralıIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada Enes Özdemir (11) öldü, 5 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada Enes Özdemir (11) öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şarkikaraağaç- Beyşehir karayolunun 15'inci kilometresindeki Fele mevkisinde meydana geldi. Recep Özdemir (42) yönetimindeki 07 HJZ 78 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Recep Özdemir ile yanındaki Esma Özdemir (48), Sude Özdemir (15), Miyase Özdemir (17), Enes Özdemir ve Şerife Kazancı (39) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Şarkikaraağaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Enes Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Şerife Kazancı ilk müdahale sonrası Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde oturan ailenin, Konya'nın Akşehir ilçesinde eğitim gören kızlarını bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Isparta hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:39 Kaynak: DHA
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