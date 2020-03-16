Isparta Halı ve Kilim Müzesi ve Çocuk Kafe ziyaretlere kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta Halı ve Kilim Müzesi ve Çocuk Kafe ziyaretlere kapatıldı - Son Dakika

Isparta Halı ve Kilim Müzesi ve Çocuk Kafe ziyaretlere kapatıldı

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla kapatılan hayvan barınağının ardından belediyeye ait Gökçay Kavşağında bulunan Halı ve Kilim Müzesi, Atatürk Parkı arkasında bulunan Çocuk Kafe...

Isparta Halı ve Kilim Müzesi ve Çocuk Kafe ziyaretlere kapatıldı, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla kapatılan hayvan barınağının ardından belediyeye ait Gökçay Kavşağında bulunan Halı ve Kilim Müzesi, Atatürk Parkı arkasında bulunan Çocuk Kafe ziyaretçi kabulüne kapandı.


Isparta Belediyesi hafta sonunda Korona Virüs riskine karşı halkın ve hayvanların sağlığı göz önünde bulundurularak, risk ortadan kalkıncaya kadar hayvan barınağının ziyaretlere kapatıldığını duyurmuştu. Son olarak da yine Isparta Belediyesinin Gökçay Kavşağında yer alan ve gün boyu vatandaşların ziyaretlerine açık bulunan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi (Halı-Kilim Müzesi) ile Atatürk Parkı arkasında bulunan Çocuk Kafe vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak korona virüs tehdidi son buluncaya kadar ziyaretlere kapatıldı.


Isparta Belediyesi'nin ayrıca Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle uyumlu olarak hamile, yasal süt izni kullananlar, engelli olarak istihdam edilenler, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı bulunanlara yönelikte gerekli idari izinlerini kullandırdığı bildirildi. - ISPARTA

Çin Halk Cumhuriyeti, Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:17 Kaynak: İHA
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