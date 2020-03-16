Isparta Havalimanına 180 kişilik umre kafilesi iniş yaptı - Son Dakika
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Isparta Havalimanına 180 kişilik umre kafilesi iniş yaptı

6 saat önce

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na 180 kişilik umre kafilesi iniş yaptı.

Isparta Havalimanına 180 kişilik umre kafilesi iniş yaptı, System.String[]

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na 180 kişilik umre kafilesi iniş yaptı. Kafile, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edilecek.


Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda umreden dönen vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı bildirildi. Bu kapsamda Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na 180 kişilik umre kafilesi iniş yaptı. Yolcuların tamamında maske olduğu görüldü. Havaalanında karşılanan kafile otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarına sevk edildi. Umreden gelen kafile 14 gün yurtta kalacak.


"Yurtta gerekli önlemler alınacak"


Isparta Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada yapılan açıklamada, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüsün sebep olduğu hastalıkla mücadele etmek için devletimiz tarafından çok sıkı tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmekte. Sağlık Bakanlığımızca açıklanan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. 14 gün izole kuralı, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız için de uygulanmaktadır. Bu sebeple 180 kişilik umre kafilesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edileceklerdir. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizce karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır" denildi. - ISPARTA

Süleyman Demirel, Isparta, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:48 Kaynak: İHA
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