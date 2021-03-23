ISPARTA Hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, iki aydır devam eden hırsızlık olaylarının aydınlatılması üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli M.S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalvaç'ta çok sayıda iş yeri ve evlerden hırsızlık yapılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İki aydır meydana gelen çeşitli hırsızlık olayları üzerine ekipler tarafından M.S. isimli şüpheli takibe alındı. Ekipleri görünce kaçmaya çalışan şüpheli, kovalama sonucunda yakalandı.

Şüpheli M.S.'nin evinde yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi. İfadesinin ardından M.S., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan M.S.'nin bir iş yerinden hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine giren şüphelinin çekmeceden para çaldığı anlar kaydedildi.