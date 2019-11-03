Son Dakika Haberleri: Isparta hurdacılar sitesi'nde yangın büyümeden söndürüldü
Son Dakika Güncel Isparta hurdacılar sitesi'nde yangın büyümeden söndürüldü

Isparta hurdacılar sitesi'nde yangın büyümeden söndürüldü

6 saat önce

Hurdacılar Sitesi'nde yangın büyümeden söndürüldüIsparta'daki Hurdacılar Sitesi'nde atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Hurdacılar Sitesi'nde yangın büyümeden söndürüldü

Isparta'daki Hurdacılar Sitesi'nde atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Hurdacılar Sitesi'nde saat 16.00 sıralarında çok sayıda iş yerinin bulunduğu alanda işe yaramayan malzemelerin atıldığı noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın bölgenin siyah bulutlarla kaplanmasına neden oldu.

Çevredeki esnafın haber vermesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye personelinin yoğun çalışmasıyla yangın çevredeki hurda alımı yapan depolara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Isparta hurdacılar sitesi'nde yangın büyümeden söndürüldü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 00:59:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta hurdacılar sitesi'nde yangın büyümeden söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]