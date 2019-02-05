Son Dakika Haberleri: Isparta İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Isparta İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Isparta İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Isparta'da bugün akşam saatlerinden itibaren, yarın öğle saatlerine kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli ve kısa süreli rüzgarın saatte 90 kilometre hıza ulaşabileceği kaydedildi.

Meteoroloji yaşanacak olan olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

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