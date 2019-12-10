Son Dakika Haberleri: Isparta için yağış, sel ve su baskını uyarısı
Son Dakika Güncel Isparta için yağış, sel ve su baskını uyarısı - Son Dakika

Isparta için yağış, sel ve su baskını uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Isparta ve ilçelerinde yer yer 50 ila 100 kilogram dolayına ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Isparta için yağış, sel ve su baskını uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Isparta ve ilçelerinde yer yer 50 ila 100 kilogram dolayına ulaşmasının beklendiği açıklandı. Isparta Valiliği kanalıyla yapılan bilgilendirmede, özellikle kentin güney bölgesi için yağış uyarısı yapıldı.


Meteoroloji tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Isparta ve ilçelerinde başlayacak olan yağışların Sütçüler ve Aksu civarında, yarın (11 Aralık 2019 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 50 - 100 kilogram civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi. - ISPARTA

su baskını, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı
MHP Isparta İl Başkanı elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:54:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta için yağış, sel ve su baskını uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]