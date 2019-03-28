Son Dakika Haberleri: Isparta İçin Zirai Don Uyarısı

Isparta İçin Zirai Don Uyarısı

58 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Isparta için zirai don uyarısında bulunuldu.

Isparta İçin Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Isparta için zirai don uyarısında bulunuldu.

Isparta Valiliği tarafından paylaşılan uyarıda, "Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre; 28 Mart 2019 Perşembe gece saatlerinden 31 Mart 2019 Pazar sabah saatlerine kadar Isparta ilinde orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Halen zirai faaliyette bulunan meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimiz başta olmak üzere ilgili ve yetkililerin yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:08 Kaynak: İHA

Isparta Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı Kazak Üniversite Öğrencisi, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 18:06:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta İçin Zirai Don Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]