Isparta'da uyuşturucuya karşı bir haftada 32 operasyon - Son Dakika
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Isparta'da uyuşturucuya karşı bir haftada 32 operasyon

05.09.2022 10:58
Isparta'da uyuşturucuya karşı bir haftada 32 operasyon

Isparta il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde yapılan 32 operasyonda 34 şüpheli şahıs yakalandı.

Isparta il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde yapılan 32 operasyonda 34 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslarından, 124,82 gram uyuşturucu nitelikli madde, 72,64 gram Halisinojen nitelikli madde, 42,45 gram uyarıcı nitelikli madde, 24 adet Sentetik Ecza nitelikli hap, çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

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Isparta'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı Isparta'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı 130 adet sentetik hap ile yakalanan şahıslar gözaltına alındı 130 adet sentetik hap ile yakalanan şahıslar gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da uyuşturucuya karşı bir haftada 32 operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da uyuşturucuya karşı bir haftada 32 operasyon - Son Dakika
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