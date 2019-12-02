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Isparta İl Genel Meclisi Toplantısı ilk kez Eğirdir'de gerçekleştirildi

6 saat önce

Isparta İl Genel Meclisi'nin Aralık ayı toplantısının ilk oturumu Eğirdir'de gerçekleştirildi.

Isparta İl Genel Meclisi Toplantısı ilk kez Eğirdir'de gerçekleştirildi, System.String[]

Isparta İl Genel Meclisi'nin Aralık ayı toplantısının ilk oturumu Eğirdir'de gerçekleştirildi.


Kent tarihinde ilk kez il merkezi dışında yapılan oturum, bugün saat 14.00'te Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Toplantı öncesinde İl Genel Meclisi Başkan ve üyeleri ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamlarında ziyaret ederek, belediyeye ait elektrikli tekne ile göl turu yaptı.


Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Genel Sekreter Mahmut Zadeoğlu, Belediye Başkanı Veli Gök ve İl Genel Meclisi üyelerinin katıldığı toplantıda söz alan Eğirdir İl Genel Meclisi Üyesi Sezgin Özdoğancı, "Sizleri Eğirdir'de ağırlamaktan büyük onur duyduk. Bizler, 12 ilçemize ve 204 köyümüze yapılan hizmetleri önemsiyoruz ve her zaman destekliyoruz" ifadeleriyle başkanlığa sunulan önergeleri okudu.


Sunulan önergelerden Meclis Üyeleri Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ ve Eyyup Doğan imzalı, Eğirdir - Davraz Kayak Merkezi arasındaki yolun kısaltılması konulu ilk önergede; "Eğirdir ilçemiz; Davraz Kayak Merkezi arası 29 km olup, sanat yapıları hazır olan Bademli Köyü - Davraz arasında 2 bin 600 metre yol asfalt yapıldığında Eğirdir-Davraz Kayak Merkezi arası 21 kilometreye düşecektir. Kayak turizmi ile göl turizmine birlikte katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bademli Köyü- Davraz Kayak Merkezi arasındaki 2 bin 600 metre yolun yol ağına asfalt yapılmasını Meclisimizin takdirine arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.


Özdoğancı, Sarpdağ ve Doğan imzalarıyla sunulan ikinci önergede ise; "Eğirdir ilçemiz Ağa, Kubbeli, Hacışeyh, Poyraz ve Seydim Mahalleleri gençlerimizin eğitim gördüğü İrfan Kaynak Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine imkan sağlayacak Mesleki Eğitim Merkezi arsa bitişiğinde bulunan 726.21 metrekare boş alana uygun spor alanı yapılabilmesi için gereğini Meclisimizin takdirlerine arz ederiz" denildi.


Her iki önerge de oy birliği ile kabul edilirken, İl Genel Meclisi Aralık Ayı toplantısının ilk oturumu, diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ve yemek ikramı ile sona erdi. - ISPARTA

Isparta, Eğirdir, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
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