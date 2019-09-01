Son Dakika Haberleri: Isparta İl Özel İdaresi kendi elektriğini üretecek
Son Dakika Güncel Haber

Isparta İl Özel İdaresi kendi elektriğini üretecek

1 saat önce

Isparta İl Özel idaresinin geçtiğimiz aylarda ihale ettiği Güneş Enerji Santrali (GES) ile birlikte artık tüm tesislerinin elektriğini kendisi üretecek.

Isparta İl Özel İdaresi kendi elektriğini üretecek, System.String[]

Isparta İl Özel idaresinin geçtiğimiz aylarda ihale ettiği Güneş Enerji Santrali (GES) ile birlikte artık tüm tesislerinin elektriğini kendisi üretecek. Vali Ömer Seymenoğlu Gelendost ilçesinde yapımı devam eden GES'te incelemelerde bulundu.


Vali Seymenoğlu Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyünde yapımı devam eden ve güneş enerjisinden elektrik üretecek tesiste incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisteki montaj çalışmalarının belli bir program çerçevesinde sürdüğünü kaydeden Vali Seymenoğlu, yaklaşık 45 gün sonra santralin üretime alınacağını belirterek, tesisle birlikte İl Özel İdaresinin mevcut elektrik giderlerin karşılandıktan sonra yıllık yaklaşık 600 bin lira gelir elde edebileceğini söyledi.


Vali Seymenoğlu açıklamasında, "İl Özel İdaremizin bu ilk yatırımı ve başarılı bir yatırımı. Bölgemiz GES açısından uygun bir yerde. Bizde bunu değerlendirmek istedik. 1 Megavatlık bir tahsisimiz vardı. Bunu da ihale ettik ve önümüzdeki haftalarda devreye alarak İl Özel İdaremizin elektrik ihtiyacını tamamen bu sistem üzerinden karşılayacağız" dedi.


Tesisin 18 bin metre kare üzerinde inşa edildiğini belirten Şantiye Şefi ve Enerji Sistemleri Mühendisi Halil Mazlum ise 4 bin 200 panelin bulunacağı sistemin yıllık 2 milyon kilovat saat elektrik üreteceğini söyledi. - ISPARTA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı
ABD felaketi bekliyor: Dorian kasırgası Kategori 5 seviyesine yükseldi Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması Karısını sokak ortasında öldüren cani konuştu: Beni asker arkadaşımla aldattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:40:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta İl Özel İdaresi kendi elektriğini üretecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]