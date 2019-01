Isparta İtfaiyesi 2018 Yılı Boyunca 429 Olaya Müdahale Etti

Isparta'da itfaiye ekiplerinin 2018 yılında 429 olaya müdahale ettiğini belirten Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Açar, can ve mal kayıplarının genelde ihmal ve dikkatsizlik sonucu oluştuğunu söyledi.

Isparta'da itfaiye ekiplerinin 2018 yılında 429 olaya müdahale ettiğini belirten Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Açar, can ve mal kayıplarının genelde ihmal ve dikkatsizlik sonucu oluştuğunu söyledi. Açar, vatandaşların araçlarının benzin hortumlarını zamanında değiştirmesini ve evlerindeki kontrolleri de dikkatli şekilde yapması gerektiğini kaydetti.



Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2018 yılı boyunca 341 yangın, 52 trafik kazası arama ve kurtarma, 32 asansörde mahsur kalanı kurtarma ve 3 su baskını baskını olmak üzere toplam 429 olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri ayrıca, yıl boyunca birçok okul ve kamu kurumun da yangın ve müdahale eğitimlerine katılarak faydalı bilgilendirme çalışmalarında bulundu. Bölgedeki en kapsamlı ve donanımlı teçhizatların kendilerinde bulunduğunu belirten Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Açar, "Halkın can ve mal güvenliği için 7/24 görevdeyiz" dedi.



2018'de 341 yangın ile 54 trafik kazası arama ve kurtarma çalışması yapıldı



Türkiye'de ilk kez 112 Acil Çağrı Merkezi çatısı altında toplanan polis, jandarma, sağlık, itfaiye, afet ekiplerinin pilot il olarak çalışmaya başladığı illerden olan Isparta'da yürütülen koordineli çalışmalarla ilgili bilgi veren Açar, yıl boyunca müdahale ettikleri 429 olaydan 341'ini yangınların oluşturduğunu, bu yangınlardan 48'inin mesken, 51'inin baca, 62'sinin ot ve 41'inin de araç yangınları olduğunu iletti.



İtfaiye Müdürü Halil Açar ayrıca, kentte meydana gelen trafik kazalarında da itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek, bu sayının da 54 olduğunu iletti. Kentte ayrıca, yıl boyunca 32 asansörde kalan şahıs kurtarma ve 3 su baskını olayına müdahale edildi.



"Zamanında değiştirilmeyen benzin hortumları araç yangınına neden oluyor"



Trafik kazaları ile meydana gelen mesken, baca ve araç yangını sayılarının birbirine yakın olduğunu ifade eden Açar, vatandaşların yangınlar ve kazalar konusunda daha dikkatli olmasını, can ve mal kayıplarının genelde ihmal ve dikkatsizlik sonucu oluştuğunu söyledi.



Araç yangınlarının genellikle LPG'li araçlardaki benzin hortumlarının zamanında değiştirilmemesi ve zarar görmüş halde olmasından kaynaklandığını kaydeden Açar, baca yangınlarının genellikle zamanında temizlenmeyen bacalardan, mesken yangınlarının da genellikle açık unutulan ısıtıcılar, ocakta unutulan yemekler ve prize takılı şekilde unutulan şarj aletlerinden kaynaklandığına dikkat çekti. İtfaiye Müdürü Açar ayrıca, sobalı evlerdeki en büyük ihmalin de tamamen sönmemiş haldeki kovaların çatı aralarına bırakılması olduğuna vurgu yaptı.



Açar, vatandaşların yangına davetiye çıkaran her türlü konuda dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini kaydetti.



"Halkın can ve mal güvenliği için 7/24 görevdeyiz"



Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat görevde olduklarını beyan eden Açar, bölgedeki en yeni ve kapsamlı donanım ve teçhizatlara sahip olduklarına dikkat çekerek, "Bölgedeki en büyük ve kapsamlı ekipmanlar Isparta İtfaiyesinde bulunuyor. Bu konuda özveri gösteren Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın'a teşekkür ediyorum" dedi.



Isparta İtfaiyesinin il merkezindeki konuların yanı sıra, ilçe ve beldelere de takviye ekipler gönderdiğini aktaran Açar, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına teyakkuzda olduklarını belirtti. - ISPARTA

