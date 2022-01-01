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Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti - Son Dakika

Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti

01.01.2022 11:24
Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti

ISPARTA(İHA) – Isparta itfaiye ekipleri 2021 yılı boyunca 838 vakaya direkt müdahale ederek tehlikelere rağmen hayat kurtardı.

ISPARTA(İHA) – Isparta itfaiye ekipleri 2021 yılı boyunca 838 vakaya direkt müdahale ederek tehlikelere rağmen hayat kurtardı.

Isparta'da itfaiye ekiplerinin 2021 yılında toplamda 838 vakaya müdahale ettiğini belirten Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, aynı zamanda Isparta İtfaiyesinin bu sene olan tüm çalışmalarını detaylarıyla İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. İtfaiye olarak oldukça hareketli bir yıl geçirdiklerini söyleyen Erkan Er, Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2021 yılı boyunca, 65 ev yangını, 40 baca ve çatı yangını, 19 işyeri ve fabrika yangını, 50 araç yangını, 25 asansörde kalan vatandaşın kurtarılması, 95 su baskını, 21 intihar vakası, 3 soba zehirlenmesi, 328 hayvan kurtarma, 1 boğulma vakası, 12 arama kurtarma, 77 sıkışmalı trafik kazası, 24 mahsur kalan vatandaşa kapı açılması başta olmak üzere toplam 838 vakaya direk müdahale ettiklerini kaydetti.

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına da katıldıklarını belirten İtfaiye Müdürü Erkan Er, "Bilindiği üzere bu yıl orman yangınlarımız çıktı, Manavgat yangını, akabinde Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesi Çandır yakını, Aydın'a bağlı Çine ilçesi Akçaova mahallesi mevkii yangını ve Burdur'a bağlı Bucak ilçesi Çobanpınar köyü yakını yangınlarına da 23 personel ve 6 itfaiye aracımızla direk müdahale yaptık ve başarılı olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

"Isparta itfaiyesine büyük güç oldu

Kaza ve kırımlara direk müdahale edilmesi için itfaiye araçlarına eklenen malzemelerin öneminden bahseden Er, "Araçlarımıza açma kesme, ayırıcı ram ve elektrik jeneratörü olarak hibe malzemeler eklenerek başkanımız tarafından tarafımıza kazandırıldı, bu da bizim Isparta itfaiyesine büyük bir güç oldu, şu anda araçlarımızda hiçbir eksiğimiz bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Isparta itfaiyesinin yıllardır sorunu olan telsiz sorununun çözüldüğünü söyleyen Er, "7-8 yıllık sorunumuz olan telsiz sorunumuz 20 Aralık'ta sona ermiştir. Şu anda Türkiye'nin yüzölçümü olan 783 bin 562 kilometre karede çeken telsizlerimiz, 20 Aralık'ta Isparta İtfaiyesi bünyesine kazandırılmıştır. Aynı zamanda bu telsizin özellikleri Türkiye'nin her yerinde çektiği, iletişim sağladığı gibi büyük depremlerde ve felaketlerde de iletişimimizin kopmamasını sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi. Halkın güvenliği için 7/24 görevde olduklarını söyleyen Isparta İtfaiyesi ekipleri, "Yeni yılda tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, kazasız ve yangınsız günler diliyoruz" diyerek herkese teşekkür etti. - ISPARTA

Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti
Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti
Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti
Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti
Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti
Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti
Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti
Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti

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Erkan Er, Tragger, İtfaiye, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta İtfaiyesi bu yıl 838 vakaya müdahale etti - Son Dakika


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