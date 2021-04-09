Isparta itfaiyesinden yangın tatbikatı - Son Dakika

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın, doğal afet ve kurtarma hizmetlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürürken, diğer taraftan da kamu, kurum ve kuruluşları, özel sektörler ile okullarda da yangın eğitim tatbikatlarına devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan program dahilinde eğitimler aralıksız sürdürülürken, son olarak itfaiye ekipleri, belediyenin şantiyelerinde görev alan personele yönelik eğitim çalışması düzenledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline yönelik, yangın esnasında müdahale şekilleri ile ilgili bilgiler verildi, söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye personeli tarafından öncelikli olarak yangın, yangın çeşitleri, yangına müdahale şekilleri ve kullanılabilecek malzemeler konusunda detaylı bilgiler aktarıldı. Ardından da personel yangın tüpleri ile yangına müdahale şeklini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda, belediye personeline yönelik de eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen İtfaiye Müdürü Erkan Er, "Müdürlük olarak kurumlarda ve diğer alanlarda eğitim çalışmalarımızı başlattık. Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğünde de bir eğitim çalışması gerçekleştirdik. Arkadaşlarımıza günlük hayatta karşılaşabilecekleri yangınlarda müdahale şekilleri hakkında bilgiler verdik ve yangın söndürme uygulaması yaptık. Eğitimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" dedi. - ISPARTA