Göller Ekspresi 8 ayda 92 bin 224 yolcu taşıdı

Isparta- İzmir arası sefer yapan Göller Ekspresi'nin 8 ayda 92 bin 224 yolcu taşıdığı bildirildi.

Isparta Tren Garı verilerinden derlenen bilgiye göre, Isparta-İzmir arası sefer yapan Göller Ekspresi için Isparta'dan gidiş ve İzmir'den dönüş olarak 53 bin 663 bilet satışı yapıldı.

Isparta-İzmir arasındaki duraklardan binen ve inen yolcularla bu sayı 92 bin 224 oldu.

Göller Ekspresi, kişi başı 130 lira, gençler için 111 lira, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ise 65 liradan hizmet veriyor.