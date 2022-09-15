Göller Ekspresi 8 ayda 92 bin 224 yolcu taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Göller Ekspresi 8 ayda 92 bin 224 yolcu taşıdı

15.09.2022 16:41
Göller Ekspresi 8 ayda 92 bin 224 yolcu taşıdı

Isparta-İzmir arası sefer yapan Göller Ekspresi'nin 8 ayda 92 bin 224 yolcu taşıdığı bildirildi.

Isparta- İzmir arası sefer yapan Göller Ekspresi'nin 8 ayda 92 bin 224 yolcu taşıdığı bildirildi.

Isparta Tren Garı verilerinden derlenen bilgiye göre, Isparta-İzmir arası sefer yapan Göller Ekspresi için Isparta'dan gidiş ve İzmir'den dönüş olarak 53 bin 663 bilet satışı yapıldı.

Isparta-İzmir arasındaki duraklardan binen ve inen yolcularla bu sayı 92 bin 224 oldu.

Göller Ekspresi, kişi başı 130 lira, gençler için 111 lira, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ise 65 liradan hizmet veriyor.

YORUMLAR
500
19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası grup maçlarıyla devam ediyor 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası grup maçlarıyla devam ediyor 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Isparta, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göller Ekspresi 8 ayda 92 bin 224 yolcu taşıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıkacak
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:14 Hadise'nin boşanma davası açtığı Dinçerler'in eski paylaşımları tepkilerin odağına yerleşti
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 20:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Göller Ekspresi 8 ayda 92 bin 224 yolcu taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement