Isparta-İzmir arası tren seferleri masaya yatırıldı - Son Dakika
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Isparta-İzmir arası tren seferleri masaya yatırıldı

7 saat önce

TCDD Taşımacılık A.Ş. 7. Bölge Müdürü Murat Selet ve Yolcu Müdürü Mustafa Çelik, TCDD Taşımacılık A.Ş. 3.Bölge Müdürü Habil Emir ve Yolcu Müdürü M. Ali Kutlu ile Isparta Gar Müdürü Hüseyin Uçar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

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TCDD Taşımacılık A.Ş. 7. Bölge Müdürü Murat Selet ve Yolcu Müdürü Mustafa Çelik, TCDD Taşımacılık A.Ş. 3.Bölge Müdürü Habil Emir ve Yolcu Müdürü M. Ali Kutlu ile Isparta Gar Müdürü Hüseyin Uçar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.


Ziyarette 25 Ekim'de başlayan Isparta- İzmir arası Göller Ekspresi seferleri, yolcu kapasiteleri, sefer saatleri ile ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı görüşmede sefer saatlerinin önümüzdeki günlerde tekrardan planlanması ele alındı.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederken, ziyarette Isparta-İzmir arası tren seferleri ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.


Başdeğirmen: "Bu trenimiz İzmir'e giden birçok vatandaşımızın ihtiyacını karşılıyor"


25 Ekim'de başlayan Isparta-İzmir arası Göller Ekspresi tren seferlerinin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını ve kullanıldığını dile getiren Başkan Şükrü Başdeğirmen, "Tren seferleri olumlu karşılandı ve güzel bir ilgi görmeye başladı. Tren seferlerinin şehrimizin turizm sektörüne vereceği destek ve öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın bundan istifade etmeleri bizim için çok önemliydi. Bakanımızın ziyaretlerinde fiyatları da bizim istediğimiz doğrultuda geri çekmesi bizleri ve vatandaşlarımızı son derece memnun etmişti. Bu memnuniyetimiz devam ediyor. Bu trenimiz İzmir'e giden birçok vatandaşımızın ihtiyacını karşılıyor. Son günlerde seferlerin kalkış ve varış saatlerinde değişiklikler oldu. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu ve olumsuz görüşleri bugün değerli müdürlerimizle paylaştık. Bu konudaki fikirlerimizi anlattık. En kısa zamanda bizlerde Isparta halkımızın ve İzmir hattı üzerinde seyahat eden vatandaşlarımızın da bundan en iyi şekilde istifade edebilmeleri için taleplerimizi ilettik. Sizlerle yapmış olduğumuz bu istişarelerimiz bizler için çok önemliydi. İnşallah sizlerden gelecek güzel haberleri en kısa zamanda vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Bakanımız ve genel müdürümüzün nezdinde sizlere ilgi ve alakalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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