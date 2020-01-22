Isparta JAK Timleri, Davraz'da 44 kişiyi kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta JAK Timleri, Davraz'da 44 kişiyi kurtardı - Son Dakika

Isparta JAK Timleri, Davraz'da 44 kişiyi kurtardı

6 saat önce

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi, kentteki önemli turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde meydana gelen çeşitli kazalarda yaralanan 44 kişiyi kurtardı.

Isparta JAK Timleri, Davraz'da 44 kişiyi kurtardı, System.String[]

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) Timi, kentteki önemli turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde meydana gelen çeşitli kazalarda yaralanan 44 kişiyi kurtardı.


Akdeniz'deki önemli turizm merkezlerinden olan Isparta Davraz Kayak Merkezi, kayak sezonunun başlamasıyla birlikte her gün binlerce ziyaretçi alıyor. Özellikle hafta sonu tatilcilerin ve kayak severlerin en uğrak yerlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde ziyaretçilere her türlü imkanlar sunulmasının yanı sıra istenmeyen kazalarla da karşılaşılabiliyor. Merkezde, kayak sezonunda yoğunluk yaşanan 10-19 Ocak tarihleri arasında 44 kişi yaralandı.


Yaralanan 44 kişinin JAK Timi tarafından kurtarıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildiği ve daha sonra gerekli tedavilerinin gerçekleştirildiği belirtildi. - ISPARTA

Kayak Merkezi, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:01 Kaynak: İHA
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