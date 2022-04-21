Isparta JAK timleri güven veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta JAK timleri güven veriyor

21.04.2022 12:22
Isparta JAK timleri güven veriyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Davraz kayak merkezindeki hizmetleri ile güven veriyor.

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Davraz kayak merkezindeki hizmetleri ile güven veriyor.

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kayak merkezinde spor etkinlikleri esnasında yaralanan, mahsur kalan ve yardıma ihtiyaç duyan sporcular ve vatandaşları kar üstü motosikletleri ile bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim ediyor. Kayak sezonunun başlamasıyla, Davraz kayak merkezinde çeşitli sebeplerle yaralanan ve mahsur kalan toplam 196 vatandaşın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

Isparta JAK timleri güven veriyor
Isparta JAK timleri güven veriyor
Isparta JAK timleri güven veriyor
Isparta JAK timleri güven veriyor
Isparta JAK timleri güven veriyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Iğdır'da Jandarma kaçak avlanmaya karşı eğitim aldı Son dakika haberi! Iğdır'da Jandarma kaçak avlanmaya karşı eğitim aldı Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aranıyor

Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma, Isparta, Kayak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta JAK timleri güven veriyor - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:49 Güne düşüşle başlamıştı! Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinde geriledi
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 12:29:15. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta JAK timleri güven veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement