Isparta kamyonun kadını ezdiği an güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Isparta kamyonun kadını ezdiği an güvenlik kamerasında

6 saat önce

Kamyonun kadını ezdiği an güvenlik kamerasındaISPARTA'da çalıştığı toptancı halinde meyve kasalarını toplarken, manevra yapan kamyonun altında kalan kadın esnaf Dursun Akbaş (60), yaşamını yitirdi.

Kamyonun kadını ezdiği an güvenlik kamerasında

ISPARTA'da çalıştığı toptancı halinde meyve kasalarını toplarken, manevra yapan kamyonun altında kalan kadın esnaf Dursun Akbaş (60), yaşamını yitirdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Isparta Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Halde eşiyle esnaflık yapan Dursun Akbaş, 32 numaralı iş yerinin önünde bulunan boş meyve kasalarını toplarken, geri manevra yapan Musa K. yönetimindeki 32 AAE 904 plakalı kamyon çarptı. Dursun Akbaş kamyonun sol ön tekerinin altında kalırken, durumu fark eden Musa K. aracı durdurdu. Hal esnafı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Musa K.'yi gözaltına alan polis, kaza mahallinde detaylı araştırma yaptı. Akbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarılarak otopsi için SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürümekte olan Dursun Akbaş'a kamyon arkasından gelerek altına alıyor. Daha sonra kamyonun sol tekerinin kadının üzerinden geçtiği görülüyor.

Dursun Akbaş'ın cenazesi bugün cuma namazının ardından Akyol Mezarlığında toprağa verildi.

Isparta kamyonun kadını ezdiği an güvenlik kamerasında

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:25 Kaynak: DHA
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