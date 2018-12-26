Isparta Kar Maskeli Market Soygunu Güvenlik Kamerasında
49 dakika önce
Isparta'da bir zincir marketin şubesine giren kar maskeli iki şüpheli, kasadaki 1430 lirayı alıp, kayıplara karıştı.
Isparta
'da bir zincir marketin şubesine giren kar maskeli iki şüpheli, kasadaki 1430 lirayı alıp, kayıplara karıştı. Polisin çalışması sonucu ikisi de 19 yaşında olan Doğan Çay ve Uğur Bektaş
yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anı ise marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen 18 Aralık
'ta Yenice
Mahallesi 112 Cadde üzerindeki bir zincir marketin şubesine saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yüzlerinde maske, ellerinde eldiven ve boyunlarında atkı bulunan 2 şüpheli kapanış saatine yakın içeri girdikleri marketteki 2 kadın kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki paraları istedi. Çalışanların kasanın açılmayacağını söylemesi üzerine şüphelilerden biri ürün alarak cihaza okuttuktan sonra kasayı açtırdı. Daha sonra kasadaki 1430 TL'yi alan şüpheliler motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.
İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin olaydan 2 gün önce markete gelip keşif yaptığı da belirlendi. Yürütülen çalışmaların ardından Doğan Çay ve Uğur Bektaş olduğu belirlenen hırsızlık şüphelileri Davraz ve Dere mahallelerindeki ikametlerinde dün yakalandı. Doğan Çay ve Uğur Bektaş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
HIRSIZLIK KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anında, yüzlerini maskeyle gizleyen iki şüphelinin markete girdiği, kendilerini gören kadın kasiyerlerin paniklediği görüldü. Kasiyerlerden birini kasayı açması için çağıran şüphelilerden birinin reyondan aldığı bir ürünü okutarak, kasayı açtırdığı, diğerinin de elindeki tabancayı kasiyerlere doğrulttuğu görüntülerde yer aldı. Kasanın açılmasından sonra parayı alan şüphelilerin hızlı marketten çıktığı görüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:31 Kaynak: DHA
ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor
Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek
Atatürkçüleri Kızdıran Mısıroğlu, Bu kez Ülkücüleri Çıldırttı!
Son Dakika! RTÜK, Uğur Dündar ve Fatih Portakal'ın Sunduğu Programlara Ceza Yağdırdı