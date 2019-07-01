Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın
1 saat önce
Isparta Kara Havacılık Okul Komutanlığı yerleşkesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.
Isparta Kara Havacılık Okul Komutanlığı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:57 Kaynak: AA
yerleşkesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, okul yerleşkesinde yapımına devam edilen bir binanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla ilerlemeden söndürüldü.
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