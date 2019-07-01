Son Dakika Haberleri: Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın

1 saat önce

Isparta Kara Havacılık Okul Komutanlığı yerleşkesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.

Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın, System.String[]
Isparta Kara Havacılık Okul Komutanlığı yerleşkesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, okul yerleşkesinde yapımına devam edilen bir binanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla ilerlemeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:57 Kaynak: AA
Kara Havacılık Okul Komutanlığı, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı LGS tercih başvuruları başladı Antalya'da orman yangını: 1 hektar orman alanı kül oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 14:08:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta Kara Havacılık Okulu'nda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]