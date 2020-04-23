ISPARTA Karantinadaki işçiler pencereden İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Karantinadaki işçiler pencereden İstiklal Marşı'nı okudu

ISPARTA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Kuveyt'ten gelen ve 14 günlük karantina sürecinde olan işçiler kaldıkları yurtların pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Ellerinde bayraklarla marşı okuyan işçilere sağlık çalışanları da destek verdi.

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen ve 17 Nisan Cuma günü Isparta'daki Murat Hüdavendigar Yurdu'na yerleştirilen 75 işçi 14 günlük karantinaya alındı. 75 işçi bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında kaldıkları yurtların pencerelerinden İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyledi. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi saat 21.00'da pencerelere çıkan işçiler, ellerinde bayraklarla marşı okudu. İşçilere sağlık ekipleri de destek verdi.