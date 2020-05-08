ISPARTA Karantinanın son gününde fidan dikip gittiler - Son Dakika

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ISPARTA Karantinanın son gününde fidan dikip gittiler
6 saat önce
Karantinanın son gününde fidan dikip gittilerSUUDİ Arabistan'dan geldikleri Isparta'da 14 günlük karantina süresi dolan 268 Türk vatandaşı, gitmeden önce konakladıkları yurdun bahçesinde isimliklerinin bulunduğu hatıra fidanı dikti.
Karantinanın son gününde fidan dikip gittiler
SUUDİ Arabistan'dan geldikleri Isparta'da 14 günlük karantina süresi dolan 268 Türk vatandaşı, gitmeden önce konakladıkları yurdun bahçesinde isimliklerinin bulunduğu hatıra fidanı dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suudi Arabistan'dan ülkeye tahliyeleri sağlanan vatandaşlardan 268'i Isparta'da bulunan Murat Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmıştı. 14 günlük karantina süreleri bugün sona eren ve memleketlerine uğurlanan vatandaşlar, gitmeden 1 gün önce yurt bahçesinde kendi adlarına fidan dikti. 268 Türk vatandaşı, yurda gelen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 04:09 Kaynak: DHA
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