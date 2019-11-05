Isparta kiracı tahliye kavgası, caminin güvenlik kamerasında

Kiracı tahliye kavgası, caminin güvenlik kamerasında

Isparta'da iş yerinin tahliyesi nedeniyle davalık olan iş yeri sahibi Faruk Genç (65) ile kiracısı Y.B. (50) cami çıkışı karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Y.B.'nin itekleyip tekmelediği Faruk Genç de keratayla Y.B.'ye vurdu. Faruk Genç'in darp raporu alıp şikayetçi olduğu olay anları, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen 2 Kasım Cumartesi saat 19.30 sıralarında Yedişehitler Mahallesi'ndeki Yedişehitler Camii avlusunda meydana geldi. İstanbul Caddesi yolu üzerindeki bir iş yerinde kiracı olan Y.B., iş yeri sahibi Faruk Genç ile namaz çıkışı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B., Faruk Genç'i darbetti. Faruk Genç de camideki keratayla Y.B.'ye birkaç kez vurdu. Y.B. olay yerinden koşarak uzaklaşırken, darbedilen Faruk Genç hastaneye götürüldü. Darp raporu alan Faruk Genç polis merkezine giderek Y.B.'den şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Y.B. ile Faruk Genç'in cami çıkışında bir süre tartıştığı ve daha sonra Y.B.'nin Faruk Genç'i ittirdiği yer aldı. Faruk Genç'in duvarda duran keratayı alarak Y.B.'ye birkaç kez vurduğu, ardından Genç'in tekmelediği Y.B.'nin yere düştüğü görüldü. Daha sonra Y.B.'nin koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıdı.

'ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Y.B.'den şikayetçi olan Faruk Genç, iş yerinin tahliye edilmesi nedeniyle aralarında 4 yıldır dava olduğunu söyledi. Olay günü camide namazını kıldıktan sonra rahatsızlanarak dışarıya çıktığını anlatan Faruk Genç, arkasından Y.B.'nin geldiğini belirterek, Kendisine bir şey söylemeden 'Bunu sen istedin' dedi ve üzerime yürüdü. Böbreklerime doğru tekme attı. Ben de dengemi kaybedip yere düştüm. Ben düştükten sonra kaçtı dedi. Faruk Genç, Y.B.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini de öne sürdü.

'KENDİMİ KORUMAK ZORUNDA KALDIM'

Y.B. ise namaz kıldıktan sonra dışarıya çıktığını anlatarak, şöyle dedi

Bilinçli olarak ben camiden çıkana kadar beni kapıda beklemiş, hazırlık yapmış. Çıkınca da saldırmıştır. Ben 50 yaşındayım. Şu ana kadar kimseye bir tokat dahi atmamış insanım. Daha önceden aramızda kirayla ilgili bir dava olması nedeniyle bana saldırmıştır. Kendisine karşı hiçbir kasti bir söz veya fiilde bulunmamama rağmen Faruk Genç tarafıma bu saldırıyı düzenlemiştir. Ben onun kiracısıyım. Kendisi de zaten beni mahkemeye vermişti. Süreç bu şekilde ilerliyordu. Ben camiden çıktığımda 'Ben seni oradan çıkarmasını bilirim' diyerek küfürle üzerime gelerek, 60- 70 santimlik demir ayakkabı çekeceğiyle saldırmıştır, yüzüme hamle yapmıştır. Kolumu kaldırdığım için koluma gelmiştir. ve üzerime gelmeye devam etmiştir. Kaçınmaya çalışmama rağmen kendimi kurtaramadım. Çaresiz olarak kendimi korumak zorunda kaldım. Görüntülerde de görüldüğü gibi kendisi benim üzerime gelmiştir. Küfürler saydırarak, tahrik edici sözlerle üzerime geldi. Kendimi savundum.