Son Dakika Haberleri: Isparta Kitap Fuarı 1 Mart'ta Kapılarını Açacak

Isparta Kitap Fuarı 1 Mart'ta Kapılarını Açacak

1 saat önce

Isparta Belediyesinin bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği ve 10 gün sürecek olan Kitap Fuarı, 1 Mart'ta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

Isparta Kitap Fuarı 1 Mart'ta Kapılarını Açacak, System.String[]
Isparta Belediyesinin bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği ve 10 gün sürecek olan Kitap Fuarı, 1 Mart'ta Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın başkanlığında, fuar organizasyonunda yer alacak temsilciler ve belediye yetkilileri bir toplantı gerçekleştirdi.

Günaydın, Isparta'da iki yıl üst üste başarılı bir kitap fuarı organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Isparta halkımız kitap fuarının önemini biliyor. Okuyan bir Isparta halkı var, bunu da gerçekleştirilen ziyaretçi sayısı ve alınan kitap sayısı ile Türkiye'ye ispatlamıştır." dedi.

Komisyonun detaylı bir çalışma sürdürdüğünü aktaran Başkan Günaydın, ilk iki fuarda nüfusa göre ziyaretçi bakımından Türkiye hatta dünya birinciliği elde edildiğini kaydetti. Günaydın, "Türkiye'ye, Isparta kitap fuarı damga vurmuştur. 2018 yılında 124 yazarımız katıldı. 2019'da ise şu ana kadar 250 yazar kesinleşti yine 50 civarında bir yazarımızın müracaatı bulunuyor. Yine 2019'da 170 yayınevi fuara katılacağını belirtirken, 40 yayınevi de gelmek istediğini ifade ediyorlar. Isparta'mız nüfusa oranla fuara 2018'de 41 bin ziyaretçi gelmesi beklenirken, ziyaretçi sayısı 254 bin kişi olarak gerçekleşti. 2019'daki fuarımız uluslararası boyutta sayılabilir. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezimiz üç yıl içerisinde küçük gelmeye başladı. Hani 'bu Gökkubbe ne işe yarayacak' diyenler vardı ya onları da davet ediyorum, görsünler." ifadelerini kullandı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:25 Kaynak: İHA

Isparta, Güncel
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