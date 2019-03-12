Isparta Kitap Fuarı'na Ziyaretçi İlgisi
57 dakika önce
Isparta Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Isparta Kitap Fuarı"nı bu yıl 300 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
Isparta
Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Isparta Kitap Fuarı"nı bu yıl 300 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent nüfusunun üzerinde bir katılımla geçen yıl ses getiren fuar bu yıl ziyaretçi rekoru kırdı. Fuar bu yıl da çevre illerden gelen ziyaretçilerini ağırladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın
, kitap fuarına olan ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Gelen ziyaretçilere teşekkür eden Günaydın, "İlk kez burada açıklıyorum. 300 bin rakamına ulaştık. Bu bir rekordur. Başta Isparta halkı olmak üzere bütün kitapseverlere minnet borçluyum." ifadesini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:57 Kaynak: AA
THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu
Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'
Ailesinden Ahmet Kaya Filmi İçin Açıklama: İtibar Etmeyiniz
Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum