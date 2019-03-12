Son Dakika Haberleri: Isparta Kitap Fuarı'na Ziyaretçi İlgisi

Isparta Kitap Fuarı'na Ziyaretçi İlgisi

57 dakika önce

Isparta Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Isparta Kitap Fuarı"nı bu yıl 300 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Isparta Kitap Fuarı'na Ziyaretçi İlgisi, System.String[]
Isparta Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Isparta Kitap Fuarı"nı bu yıl 300 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent nüfusunun üzerinde bir katılımla geçen yıl ses getiren fuar bu yıl ziyaretçi rekoru kırdı. Fuar bu yıl da çevre illerden gelen ziyaretçilerini ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kitap fuarına olan ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Gelen ziyaretçilere teşekkür eden Günaydın, "İlk kez burada açıklıyorum. 300 bin rakamına ulaştık. Bu bir rekordur. Başta Isparta halkı olmak üzere bütün kitapseverlere minnet borçluyum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:57 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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