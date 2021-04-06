Isparta KOM'dan Mart ayında 26 operasyon - Son Dakika

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği 26 operasyonda 28 şüpheli yakaladı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak içki, tütün ve akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Mart ayı içerisinde 26 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Parada Sahtecilik, 5809 Sayılı Kanuna Muhalefet, Zimmet, Tefecilik ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından 28 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden, 1 adet sahte polis kimlik kartı, 1 adet sahte geçici koruma kimlik belgesi, 1 adet sahte sürücü belgesi, 80 bin dal makaron, 79 şişe kaçak içki, 1 adet kaçak alkol yapımında kullanılan alkol kiti ve aroması, 30 adet sahte para, 2 adet tarihi eser, 21 adet cep telefonu, bin 83 adet cep telefonu yedek parça ile aksesuar malzemesi ve 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.

Öte yandan haklarında arama kararı bulunan 15 şahıs ekipler tarafından yakalanırken, bu şahıslardan 12'si adli makamlarca tutuklandı. 3 şahıs ise serbest bırakıldı. - ISPARTA