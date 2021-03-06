ISPARTA Komandolardan gövde gösterisi - Son Dakika

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Komandolardan gövde gösterisi

ATATÜRK'ün Eğirdir'e gelişinin 91. yılı kutlamaları kapsamında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nca hazırlanan programda komandolar gövde gösterisi yaptı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğirdir'e gelişinin 91. yılı törenle kutlandı. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, protokol, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahraman komandoların Atatürk'ün geldiği ve konakladığı tarihi demir köprü üzerinde yaptıkları gösteriler nefes kesti. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının envanterinde bulunan silah ve teçhizatlar da sergilenerek katılımcılara tanıtıldı.