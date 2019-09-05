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Isparta kontrolden çıkan traktör okulun bahçesine daldı

1 saat önce

Kontrolden çıkan traktör okulun bahçesine daldıIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde sürücünün kontrolünden çıkan traktör okulun bahçesine daldı.

Kontrolden çıkan traktör okulun bahçesine daldı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde sürücünün kontrolünden çıkan traktör okulun bahçesine daldı. O anlar okulun güvenlik kamerasına anbean yansırken, kazada yaralanan olmadı.

Kaza, 28 Ağustos'ta meydana geldi. Seyir halindeki traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Şehit Bekir Aksöz Ortaokulu'nun bahçe duvarını yıkarak, içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken, okulun bahçe duvarında hasar meydana geldi.

Kaza anı okulun güvenlik kamarasına yansıdı. Traktörün okulun bahçe duvarındaki korkuluk demirleri ve daha sonra duvarı yıktığı yer aldı. O anlarda ise bir kişinin çaresizce kazaya şahit olduğu görüntülere yansıdı.

Çarıksaraylar, Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:05 Kaynak: DHA
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