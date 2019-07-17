Isparta-Konya karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere...
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Isparta-Konya karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:14 Kaynak: İHA
Isparta- Konya
karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. - ISPARTA
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