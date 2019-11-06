Son Dakika Haberleri: Isparta 'laparoskopik appleby' ameliyatının ikincisi ısparta'da yapıldı
Son Dakika Güncel Isparta 'laparoskopik appleby' ameliyatının ikincisi ısparta'da yapıldı

Isparta 'laparoskopik appleby' ameliyatının ikincisi ısparta'da yapıldı

8 saat önce

'Laparoskopik Appleby' ameliyatının ikincisi Isparta'da yapıldıIsparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi'nde, pankreasında 7 santimlik kitle tespit edilen kadın hasta, dünya literatüründe ikinci kez yapılan 'Laparoskopik Appleby' ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

'Laparoskopik Appleby' ameliyatının ikincisi Isparta'da yapıldı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi'nde, pankreasında 7 santimlik kitle tespit edilen kadın hasta, dünya literatüründe ikinci kez yapılan 'Laparoskopik Appleby' ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran 57 yaşındaki kadın hastanın pankreasında 7 santimlik kitle tespit edildi. Genel Cerrahi Kliniği'ndeki uzman doktorlar tarafından ameliyat kararı alınan kadın hastaya, dünyada bugüne kadar 1 kez uygulanan 'Laparoskopik Appleby' ameliyatı uygulandı. Kadın hastanın yaklaşık 1 santimlik kesiden dalak, mide ve pankreasının tamamına yakını çıkarılarak, kitle ameliyatla alındı. Bugüne kadar sadece bir kez Malatya'da uygulanan yöntemle ameliyat edilen kadın hasta, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Hastanenin Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Çetin, ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu ile Dr. öğretim görevlileri İsmail Zihni, Girayhan Çelik ve İsa Sözen, birlikte basın toplantısı düzenleyerek, ameliyatla ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Recep Çetin, günümüzde tüm dünyada laparoskopik olarak adlandırılan kapalı ameliyatlara eğilimin arttığını belirterek, bugüne kadar dünyada sadece 1 kez denenmiş olan 'Laparoskopik Appleby' adı verilen, dalak ve midenin tamamı, pankreasın ise tamamına yakınının çıkarılmasıyla yapılan ameliyatın SDÜ Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini açıkladı.

'EN İYİ VİDEO SUNUM ÖDÜLÜ'

Yapılan ameliyatın video sunumunu 23- 26 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi'nde yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Çetin, Kongrede tüm katılımcıların dikkatini çekip, takdirini kazanarak en iyi video sunum ödülünü kazandık dedi.

'HASTANEMİZ REFERANS BİR HASTANE HALİNE GELMİŞTİR'

Literatürde daha önce dünyada açık olarak toplam 20 civarında, laparoskopik olarak ise sadece 1 kez yapılan bu ameliyatı ikinci kez gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Prof. Dr. Recep Çetin, Hedefimiz dünya cerrahi camiasındaki tüm yenilikleri, gelişmeleri yakından takip edip ameliyatlarımızı en güncel yöntemlerle yaparak, hastalarımıza en iyi şekilde fayda sağlamaktır. Hastanemiz bu sayede referans bir hastane haline gelmiştir diye konuştu.

ZOR BİR YÖNTEM, BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Ameliyat ekibinin başındaki Doç. Dr. Mehmet Zafer Sabuncuoğlu da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle kendilerine başvuran ve adının açıklanmasını istemeyen kadın hastanın yapılan tetkikler sonrası pankreasında 7 santimlik kitle tespit edildiğini kaydederek, şöyle konuştu

Vücudu besleyen atardamarı da tutmuş bulunan kitle; midenin tamamı, dalak ve pankreasın tamamına yakın bölümü dışarı çıkarılarak alındı. Laparoskopik yöntemle yapılan bu ameliyat, dünyada daha önce sadece bir kez Malatya'da yapılmıştı ve biz ikinci kez yaparak hastayı sağlığına kavuşturduk.

Isparta 'laparoskopik appleby' ameliyatının ikincisi ısparta'da yapıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Malatya, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Para çalmakla suçlanan kadın, sokak ortasında soyundu
Dilek İmamoğlu: 4 kardeşin intihar haberi yüreğimizi yaktı Fatih'te, ölümleri gündeme oturan 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı Türk bayrağı asılı bisikletiyle Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk konuştu: Bir kadın bana 'Bayrağı indir' dedi, marşı daha gür söyledim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:44:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta 'laparoskopik appleby' ameliyatının ikincisi ısparta'da yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]