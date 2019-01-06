Isparta Merkez ve 3 İlçesinde Eğitime Kar Tatili
15 dakika önce
ISPARTA kent merkezinde ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın ara verildi.
ISPARTA kent merkezinde ve Gelendost
ilçesinde taşımalı eğitime, Şarkikaraağaç
ve Eğirdir
ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın ara verildi. Isparta
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım
, kar yağışı nedeniyle köylerden kent merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve engellilere eğitim verilen özel kurumlarda eğitim öğretime yarın ara verildiğini açıkladı.
Gelendost ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle engelli öğrenciler için eğitime yarın ara verildiği belirtilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi. Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise eğitim ve öğretime yarın ara verildiği açıklandı. - Isparta
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:41 Kaynak: DHA
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde
THY Birçok Seferini İptal Etti
Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu