Son Dakika Haberleri: Isparta Merkez ve 3 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

Isparta Merkez ve 3 İlçesinde Eğitime Kar Tatili

15 dakika önce

ISPARTA kent merkezinde ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Isparta Merkez ve 3 İlçesinde Eğitime Kar Tatili, System.String[]
ISPARTA kent merkezinde ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, kar yağışı nedeniyle köylerden kent merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve engellilere eğitim verilen özel kurumlarda eğitim öğretime yarın ara verildiğini açıkladı.

Gelendost ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle engelli öğrenciler için eğitime yarın ara verildiği belirtilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi. Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise eğitim ve öğretime yarın ara verildiği açıklandı. - Isparta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:41 Kaynak: DHA

Eğirdir, Şarkikaraağaç, Gelendost, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde

THY Birçok Seferini İptal Etti Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 22:56:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta Merkez ve 3 İlçesinde Eğitime Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]