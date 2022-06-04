Isparta merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu

04.06.2022 00:17

Isparta merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan, aralarında yabancı uyruklu şüphelilerin de bulunduğu 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Isparta merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan, aralarında yabancı uyruklu şüphelilerin de bulunduğu 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden kendilerini yabancı uyruklu asker olarak tanıtarak iki kişinin yüklü miktarda parasının dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca 3 ay teknik takibe alındı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, kendilerini yabancı uyruklu asker olarak tanıtıp, yaşadıkları ülkede büyük miktarda para olduğunu ve bu paraları dışarı çıkarmak istediklerini, kendilerine yardım etmeleri halinde paranın yarısını paylaşacaklarını belirterek piyasadan yaklaşık 16 milyon lira para aldıkları tespit edildi.

Isparta merkezli Bursa ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Nijerya, Kamerun ve Ganalı şüphelilerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu
Isparta merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu
Isparta merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu
Isparta merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu

YORUMLAR
500
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 01:31:42. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement